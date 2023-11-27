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  1. В Украине

еВосстановление расширили: кто еще может подать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье

20:32, 27 ноября 2023
Отныне заявление на компенсацию за уничтоженное жилье могут подавать совладельцы.
еВосстановление расширили: кто еще может подать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье
Источник фото: ТСН
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В Украине расширены возможности получения компенсации за уничтоженное жилье через программу еВідновлення, расширив эту услугу на тех, кто имел общую собственность над недвижимостью. Это позволяет подавать совместные заявления или отдельные заявления каждого совладельца на компенсацию через Дію, - сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Органы местного самоуправления теперь обрабатывают эти заявления и определяют сумму компенсации для каждого совладельца в соответствии с его собственнических прав. Каждый получит свой жилищный сертификат, который можно использовать для самостоятельного приобретения новой недвижимости или объединения с другими сертификатами для совместной покупки жилья.

Для получения жилищного сертификата важно прекратить право собственности на поврежденный объект недвижимости с согласия всех совладельцев после получения каждым из них собственного сертификата.

Более 6 тысяч украинцев уже подали заявления для получения компенсации за разрушенное имущество через программу еВідновлення и покупки нового жилья. Из этих заявлений 827 человек уже получили сертификаты, подтверждающие сумму компенсации.

Эта возможность была ранее доступна только единоличным владельцам, а теперь она расширяется на тех, кто имел жилье в общей собственности, что дает возможность большему количеству украинцев воспользоваться этой программой.

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