В Киеве аферист обманул своих друзей на продаже горючего за «скидкой»

В Киеве правоохранительные органы задержали афериста, который обманул одноклассников и соседей по продаже горючего. Злоумышленник выманил у людей 49 000 гривен, передает пресс-служба столичной полиции.
Правоохранители установили причастность злоумышленника к 4 эпизодам преступлений. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Мужчина, злоупотребляя доверием своих одноклассников и соседей, под видом реализации разного горючего предлагал талоны по сниженным ценам. Таким образом, злоумышленник завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 49 000 гривен.
В частности, мужчина предлагал по скидке бензин и дизтопливо. Деньги получал от знакомых при встрече и впоследствии обещал передать талоны, однако больше на связь не выходил.
Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.
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