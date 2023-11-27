В Киеве аферист обманул своих друзей на продаже горючего за «скидкой»

Деньги злоумышленник получал от знакомых при встрече и впоследствии обещал передать талоны, впрочем, больше на связь не выходил.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве правоохранительные органы задержали афериста, который обманул одноклассников и соседей по продаже горючего. Злоумышленник выманил у людей 49 000 гривен, передает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранители установили причастность злоумышленника к 4 эпизодам преступлений. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Мужчина, злоупотребляя доверием своих одноклассников и соседей, под видом реализации разного горючего предлагал талоны по сниженным ценам. Таким образом, злоумышленник завладел денежными средствами потерпевших на общую сумму 49 000 гривен.

В частности, мужчина предлагал по скидке бензин и дизтопливо. Деньги получал от знакомых при встрече и впоследствии обещал передать талоны, однако больше на связь не выходил.

Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников.

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