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  1. В Україні

У Києві аферист надурив своїх друзів на продажі пального за «знижкою»

22:00, 27 листопада 2023
Гроші зловмисник отримував від знайомих при зустрічі та згодом обіцяв передати талони, втім більше на зв'язок не виходив.
У Києві аферист надурив своїх друзів на продажі пального за «знижкою»
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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У Києві правоохоронні органи затримали афериста, який ошукав однокласників та сусідів на продажі пального. Зловмисник видурив у людей 49 000 гривень, передає пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили причетність зловмисника до 4 епізодів злочинів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Чоловік, який зловживаючи довірою своїх однокласників та сусідів, під виглядом реалізації різного пального пропонував талони по зниженим цінам. Таким чином, зловмисник заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму 49 000 гривень.

Зокрема, чоловік пропонував за знижкою бензин та дизпаливо. Гроші отримував від знайомих при зустрічі та згодом обіцяв передати талони, втім більше на зв'язок не виходив.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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