Рустем Умєров привітав із призначенням посла Британії Мартіна Гарріса

Міністр оборони України також подякував послу Британії в Україні за всю допомогу, надану його країною.

Фото: twitter.com/rustem_umerov

Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що привітав Мартіна Гарріса з призначенням на посаду посла Великої Британії в Україні. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Tвіттер).

«Був радий привітати Мартіна Гарріса з призначенням на посаду посла Великої Британії в Україні та подякувати йому за всю допомогу, надану його країною. Велика Британія стала першою європейською країною, яка спрямувала зброю українській армії для відбиття російської агресії», - написав він.

Посадовець також поінформував посла про пріоритети свого перебування на посаді міністра.

«Усі реформи, які ми проводимо, особливо у сфері закупівель летальної і нелетальної зброї та оборонного виробництва, мають важливе значення для нашого вступу в НАТО», - наголосив Умєров.

Також він запропонував вести регулярні телефонні переговори з міністром оборони Британії Грантом Шаппсом.

«Це була б чудова можливість проконсультуватися з усіх питань, пов'язаних із нашою співпрацею з Великою Британією і Північноатлантичним альянсом», - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні приступив до роботи новий посол Британії Мартін Гарріс.

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