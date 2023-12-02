Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з закликом не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги, особливо цими днями. Про це Глава держави сказав під час вечірнього звернення 2 грудня.

«Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити», - заявив він.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський доручив вирішити проблему тривалих повітряних тривог через зліт ворожих МІГ-31. У Повітряних силах повідомили, що шукають варіанти рішення, адже це дуже складно.

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