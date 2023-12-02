Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать воздушные тревоги, особенно в эти дни. Об этом Глава государства сказал во время вечернего обращения 2 декабря.

«Пожалуйста, не забывайте учитывать сигналы воздушной тревоги. Особенно в эти дни. Особенно. Не стоит пренебрегать», - заявил он.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский поручил решить проблему длительных воздушных тревог из-за взлета вражеских МИГ-31. В Воздушных силах сообщили, что ищут варианты решения, ведь это очень сложно.

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