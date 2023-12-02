Рустем Умеров поздравил с назначением посла Британии Мартина Гарриса

Министр обороны Украины также поблагодарил посла Британии в Украине за всю помощь, оказанную его страной.

Фото: twitter.com/rustem_umerov

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что поздравил Мартина Гарриса с назначением на должность посла Великобритании в Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Tвиттер).

«Был рад поздравить Мартина Гарриса с назначением на должность посла Великобритании в Украине и поблагодарить его за всю помощь, оказанную его страной. Великобритания стала первой европейской страной, направившей оружие украинской армии для отражения российской агрессии», - написал он.

Чиновник также проинформировал посла о приоритетах своего пребывания в должности министра.

«Все реформы, которые мы проводим, особенно в сфере закупок летального и нелетального оружия и оборонного производства, имеют важное значение для нашего вступления в НАТО», - подчеркнул Умеров.

Он также предложил вести регулярные телефонные переговоры с министром обороны Британии Грантом Шаппсом.

«Это была бы отличная возможность проконсультироваться по всем вопросам, связанным с нашим сотрудничеством с Великобританией и Североатлантическим альянсом», - добавил министр.

Напомним, в Украине приступил к работе новый посол Британии Мартин Гаррис.

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