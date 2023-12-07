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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. В Україні

Як визначатиметься кількість порушень у сфері використання РРО та ПРРО: пояснення

22:19, 7 грудня 2023
Невидача касового чека під час кожного продажу вважається окремим порушенням.
Як визначатиметься кількість порушень у сфері використання РРО та ПРРО: пояснення
Джерело фото: cv.tax.gov.ua
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Головне управління ДПС в Одеській області повідомляє, що відповідно до статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», до підприємств, які проводять розрахункові операції, застосовуються фінансові санкції у випадках порушень.

Ці порушення включають:

  • Проведення розрахункових операцій за допомогою реєстраторів розрахункових операцій (РРО), програмних РРО (ПРРО) або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів чи наданих послуг.
  • Невикористання РРО або ПРРО з фіскальним режимом роботи, невидача розрахункового документа або проведення операції без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті.

За перше порушення нараховують 100% вартості проданих товарів чи послуг, а за кожне наступне - 150% від їх вартості.

Також було наголошено, що продаж товарів без використання РРО або ПРРО не є постійним порушенням, а кожен випадок невидачі чеку при продажу вважається окремим порушенням. Тому кожне подібне порушення вважається окремим випадком невикористання РРО або ПРРО.

У випадку виявлення неодноразових порушень щодо застосування РРО або ПРРО застосовуються фінансові санкції у розмірі 100% вартості проданих з порушеннями товарів, а за кожне наступне порушення - у розмірі 150% від їх вартості.

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