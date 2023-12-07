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Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

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Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

  1. В Украине

Как будет определяться количество нарушений в сфере использования РРО и ПРРО: объяснение

22:19, 7 декабря 2023
Невыдача кассового чека при каждой продаже считается отдельным нарушением.
Как будет определяться количество нарушений в сфере использования РРО и ПРРО: объяснение
Источник фото: cv.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что в соответствии со статьей 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", к предприятиям, которые проводят расчетные операции, применяются финансовые санкции в случаях нарушений.

Эти нарушения включают:

  • Проведение расчетных операций с помощью регистраторов расчетных операций (РРО), программных РРО (ПРРО) или расчетных книжек на неполную сумму стоимости проданных товаров или предоставленных услуг.
  • Неиспользование РРО или ПРРО с фискальным режимом работы, невыдача расчетного документа или проведение операции без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте.

За первое нарушение начисляют 100% стоимости проданных товаров или услуг, а за каждое последующее - 150% от их стоимости.

Также было отмечено, что продажа товаров без использования РРО или ПРРО не является постоянным нарушением, а каждый случай невыдачи чека при продаже считается отдельным нарушением. Поэтому каждое подобное нарушение считается отдельным случаем неиспользования РРО или ПРРО.

В случае выявления неоднократных нарушений по применению РРО или ПРРО применяются финансовые санкции в размере 100% стоимости проданных с нарушениями товаров, а за каждое последующее нарушение - в размере 150% их стоимости.

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