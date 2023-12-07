Как будет определяться количество нарушений в сфере использования РРО и ПРРО: объяснение

Невыдача кассового чека при каждой продаже считается отдельным нарушением.

Источник фото: cv.tax.gov.ua

Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что в соответствии со статьей 17 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", к предприятиям, которые проводят расчетные операции, применяются финансовые санкции в случаях нарушений.

Эти нарушения включают:

Проведение расчетных операций с помощью регистраторов расчетных операций (РРО), программных РРО (ПРРО) или расчетных книжек на неполную сумму стоимости проданных товаров или предоставленных услуг.

Неиспользование РРО или ПРРО с фискальным режимом работы, невыдача расчетного документа или проведение операции без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте.

За первое нарушение начисляют 100% стоимости проданных товаров или услуг, а за каждое последующее - 150% от их стоимости.

Также было отмечено, что продажа товаров без использования РРО или ПРРО не является постоянным нарушением, а каждый случай невыдачи чека при продаже считается отдельным нарушением. Поэтому каждое подобное нарушение считается отдельным случаем неиспользования РРО или ПРРО.

В случае выявления неоднократных нарушений по применению РРО или ПРРО применяются финансовые санкции в размере 100% стоимости проданных с нарушениями товаров, а за каждое последующее нарушение - в размере 150% их стоимости.

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