На Миколаївщині чоловік через матір зв’язався з окупантами та зливав їм розвіддані

Мати дала контакти окупантів сину, аби той за винагороду працював на ворога, чоловіка звинувачують у держзраді.

Джерело фото: Офіс Генпрокурора

У Миколаївській області викрили чоловіка, який за грошову винагороду передавав розвідувальну інформацію агентам російських спецслужб. Його звинувачують у державній зраді за статтею 111 частини 2 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у листопаді 2023 року його залучили до співпраці представники російських спецслужб з метою передачі розвідувальних матеріалів за грошову винагороду. 21-річний житель встановив зв’язок із російською військовою розвідкою, а номер телефону куратора отримав від своєї матері, яка проживає на тимчасово окупованій території Херсонської області та співпрацює з російськими спецслужбами.

Після координації атак на місто окупанти обіцяли евакуювати чоловіка до російської федерації. Однак агента російського генштабу розкрили оперативники управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Миколаївській області разом із Службою безпеки України.

У своїх злочинних діях агент використовував месенджер Telegram, де передавав інформацію про місцезнаходження військових підрозділів Збройних Сил України на території міста Миколаєва.

Правоохоронці затримали його відповідно до статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому може загрожувати довічне ув'язнення.

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