В Николаевской области мужчина через мать связался с оккупантами и сливал им разведданные

Мать дала контакты окупантов сыну, чтобы тот за вознаграждение работал на врага, мужчину обвиняют в госизмене.

Источник фото: Офис Генпрокурора

В Николаевской области разоблачили мужчину, который за денежное вознаграждение передавал разведывательную информацию агентам российских спецслужб. Его обвиняют в государственной измене по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в ноябре 2023 года его привлекли к сотрудничеству представители российских спецслужб с целью передачи разведывательных материалов за денежное вознаграждение. 21-летний житель установил связь с российской военной разведкой, а номер телефона куратора получил от матери, проживающей на временно оккупированной территории Херсонской области и сотрудничающей с российскими спецслужбами.

После координации атак на город оккупанты обещали эвакуировать мужчину в российскую федерацию. Однако агент российского генштаба раскрыли оперативники управления стратегических расследований Национальной полиции в Николаевской области вместе со Службой безопасности Украины.

В своих преступных действиях агент использовал мессенджер Telegram, где передавал информацию о местонахождении военных подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города Николаева.

Правоохранители задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ему может грозить пожизненное заключение.

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