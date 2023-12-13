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Депутати знов криміналізували контрабанду: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року

Міністерство оборони буде визначати строки перебування військовослужбовців Збройних Сил в міжнародних організаціях

Міноборони буде встановлювати співвідношення чисельності осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу за військовими званнями та граничні строки перебування таких осіб на посадах у ЗСУ, - Кабмін схвалив зміни.

Вилучення чи викуп земель природно-заповідного фонду з комунальної власності можливі тільки за обов’язковим погодженням з Верховною Радою, - Верховний Суд

Верховний Суд дійшов висновку, що втручання суду у право чоловіка мирно володіти земельною ділянкою відповідає закону.

Верховний Суд виснував, чи є доцент кафедри у разі отримання грошей від студента, суб’єктом відповідальності за статтею 354 КК

У разі отримання неправомірної вигоди від студента за виконання дипломної роботи замість нього та за сприяння її успішному захисту перед державною екзаменаційною комісією доцент кафедри є суб’єктом складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 354 КК, - Верховний Суд.

Опубліковано зміни до Порядку внесення коштів на спецрахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

Підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після отримання та перевірки уповноваженою службовою особою місця попереднього ув’язнення інформації, що міститься у платіжній інструкції та підтверджує внесення застави, така перевірка не може тривати більше дня.

  1. В Україні

Не всі сервісні центри Одеської, Миколаївської та Херсонської областей прийматимуть теоретичні та практичні іспити

14:37, 13 грудня 2023
Теоретичні та практичні іспити прийматимуть у визначених сервісних центрах областей.
Не всі сервісні центри Одеської, Миколаївської та Херсонської областей прийматимуть теоретичні та практичні іспити
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У зв’язку з об’єднанням регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС Одеської, Миколаївської та Херсонської областей в один структурний підрозділ, з 12 грудня, сервісні центри МВС у цих регіонах розпочинають роботу у форматі екзаменаційних хабів.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, тепер скласти теоретичний чи практичний іспит громадяни зможуть у чотирьох підрозділах в Одеській області, трьох – в Миколаївській та одному в Херсонській.

Список сервісних центрів можна переглянути за посиланням.

Отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів можна буде у будь-якому сервісному центрі цих областей.

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