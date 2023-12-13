Не всі сервісні центри Одеської, Миколаївської та Херсонської областей прийматимуть теоретичні та практичні іспити

Теоретичні та практичні іспити прийматимуть у визначених сервісних центрах областей.

У зв’язку з об’єднанням регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС Одеської, Миколаївської та Херсонської областей в один структурний підрозділ, з 12 грудня, сервісні центри МВС у цих регіонах розпочинають роботу у форматі екзаменаційних хабів.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, тепер скласти теоретичний чи практичний іспит громадяни зможуть у чотирьох підрозділах в Одеській області, трьох – в Миколаївській та одному в Херсонській.

Список сервісних центрів можна переглянути за посиланням.

Отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів можна буде у будь-якому сервісному центрі цих областей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.