Не все сервисные центры Одесской, Николаевской и Херсонской областей будут принимать теоретические и практические экзамены

Теоретические и практические экзамены будут принимать в определенных сервисных центрах областей.

В связи с объединением региональных сервисных центров ГСЦ МВД Одесской, Николаевской и Херсонской областей в одно структурное подразделение, с 12 декабря, сервисные центры МВД в этих регионах начинают работу в формате экзаменационных хабов.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, теперь сдать теоретический или практический экзамен граждане смогут в четырех подразделениях в Одесской области, трех – в Николаевской и одном в Херсонской.

Список сервисных центров можно просмотреть по ссылке.

Получить услуги по обмену удостоверения водителя, регистрации и перерегистрации автомобилей можно будет в любом сервисном центре этих областей.

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