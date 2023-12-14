Ворог вдарив по Одещині та Херсонщині, серед постраждалих діти – МВС

Є постраждалі, серед яких діти, одна людина загинула.

Ввечері 13 грудня ворог атакував Одещину безпілотниками. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Пошкоджені 2 багатоквартирні та 11 приватних будинків. Постраждали 11 людей, серед яких 3 дитини», - сказано у повідомленні.

Також вночі окупанти завдали ракетного удару по Херсонському району.

«Загинула 1 людина. Зруйновано будівлю амбулаторії, приватний будинок, гараж», - повідомив Міністр внутрішніх справ України.

«Пізніше російські військові двічі атакували Херсон. Рятувальники загасили пожежі у багатоквартирному будинку та бізнес-центрі. На щастя, минулося без жертв», - зазначив Ігор Клименко.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисникам вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

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