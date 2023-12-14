14 грудня: яке сьогодні свято та головні події

Який сьогодні день в Україні і світі.

Джерело фото: dmsu.gov.ua

14 грудня в Україні відзначають День вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, або, як його просто називають, – День ліквідатора.

Указ № 945/2006 про установу цієї пам’ятної дати підписаний Президентом України 10 листопада 2006 року. Відзначається він щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

Також 14 грудня святкують Всесвітній день мавп. Хоча це свято і не є офіційним, воно відоме в різних країнах світу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.