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Поездки в Крым и в РФ: Высший совет правосудия отказался внести Президенту представление о назначении судьи

Высший совет правосудия устроил настоящий перформанс при рассмотрении рекомендации ВККС.

Возможность подтверждения полномочий защитника в суде кассационной инстанции поручением, выданным на срок задержания или содержания под стражей, — в КУС ВС разошлись мнения

С целью формирования единого правоприменительного подхода по возможности подтверждения полномочий защитника в суде кассационной инстанции поручением, выданным на срок задержания или содержания под стражей, уголовное производство было передано на рассмотрение Объединенной палаты КУС, но там решили вернуть дело обратно в коллегию судей.

К правонарушениям, связанным с коррупцией, отнесут нарушение требований закона о лоббировании

Общественные активисты исключены из-под действия закона о добропорядочном лоббировании, а адвокатам запретят лоббирование в рамках договора о правовой помощи

От 7,57 млн грн: при каких условиях будет наступать уголовная ответственность за контрабанду товаров

Уголовная ответственность по новой статье 201-3 о контрабанде товаров будет наступать только если общая стоимость предметов контрабанды составила более 7,57 млн грн.

НАПК предлагает изменения в ГПК и КАСУ, чтобы обеспечить динамику рассмотрения дел Антикорсудом

Как отмечает глава НАПК, проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе.

  1. Общество

14 декабря: какой сегодня праздник и главные события

08:40, 14 декабря 2023
Какой сегодня день в Украине и мире.
14 декабря: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: dmsu.gov.ua
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14 декабря в Украине отмечают День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС, или, как его просто называют – День ликвидатора.

Указ №945/2006 об учреждении этой памятной даты подписан Президентом Украины 10 ноября 2006 года. Отмечается он ежегодно 14 декабря, в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Также 14 декабря отмечают Всемирный день обезьян. Хотя этот праздник и не является официальным, он известен в разных странах мира.

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