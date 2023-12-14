14 декабря: какой сегодня праздник и главные события

Какой сегодня день в Украине и мире.

Источник фото: dmsu.gov.ua

14 декабря в Украине отмечают День чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС, или, как его просто называют – День ликвидатора.

Указ №945/2006 об учреждении этой памятной даты подписан Президентом Украины 10 ноября 2006 года. Отмечается он ежегодно 14 декабря, в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Также 14 декабря отмечают Всемирный день обезьян. Хотя этот праздник и не является официальным, он известен в разных странах мира.

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