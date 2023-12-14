Враг ударил по Одесщине и Херсонщине, среди пострадавших дети – МВД

Есть пострадавшие, среди которых дети, один человек погиб.

Вечером 13 декабря враг атаковал Одесщину беспилотниками. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Повреждены 2 многоквартирных и 11 частных домов. Пострадали 11 человек, среди которых 3 ребенка», - говорится в сообщении.

Также ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Херсонскому району.

«Погиб 1 человек. Разрушено здание амбулатории, частный дом, гараж», – сообщил Министр внутренних дел Украины.

«Позже российские военные дважды атаковали Херсон. Спасатели потушили пожары в многоквартирном доме и бизнес-центре. К счастью, обошлось без жертв», - отметил Игорь Клименко.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитникам удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

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