Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівників і заступників керівників ТЦК віднесли до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, — хто ще є у переліку

Набув чинності наказ НАЗК, яким визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

Лідери ЄС намагаються дійти згоди про виділення Україні 50 млрд євро допомоги та відкриття дверей до ЄС

Близько семи країн ЄС наголосили, що 50 мільярдів євро, виділених Києву, мають бути пов'язані з грошима на інші європейські пріоритети, такі як боротьба з міграцією, саме для того, щоб уникнути внутрішньої критики.

Новий закон щодо суддівської кар’єри: які правила оцінювання встановили для суддів-«п’ятирічок» у перехідних положеннях, документ

У разі систематичної (тричі) неявки судді на будь-який з етапів оцінювання на відповідність займаній посаді ВККС може розглянути питання щодо відповідності такого судді за його відсутності.

Верховний Суд висловився стосовно порядку демонтажу правомірно встановлених рекламних засобів для відновлення благоустрою населеного пункту

Особливості демонтажу рекламних засобів з метою відновлення благоустрою населеного пункту, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, через пошкоджене пакування

13:54, 14 грудня 2023
Департамент ресурсних закупівель, який закупив зіпсовані набори, наразі перебуває у процесі ліквідації.
Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, через пошкоджене пакування
Джерело фото: Міноборони
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Міністерство оборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022-му році. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом – попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.  

Там зазначили, що набори заборонені для видачі, а Командування сил логістики найближчим часом отримає від Міноборони нову партію сухпайків.

«Зіпсовані набори закупив департамент ресурсних закупівель у 2022-му році - без контролю якості. Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації», - наголосили у Міноборони.

До сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.

«Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, «Агенцією закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»), Департаментом планування.

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема, за іншими звинуваченнями», - повідомили у Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду