Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, через пошкоджене пакування

Департамент ресурсних закупівель, який закупив зіпсовані набори, наразі перебуває у процесі ліквідації.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022-му році. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом – попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Там зазначили, що набори заборонені для видачі, а Командування сил логістики найближчим часом отримає від Міноборони нову партію сухпайків.

«Зіпсовані набори закупив департамент ресурсних закупівель у 2022-му році - без контролю якості. Зараз цей департамент перебуває в процесі ліквідації», - наголосили у Міноборони.

До сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі.

«Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, «Агенцією закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу»), Департаментом планування.

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема, за іншими звинуваченнями», - повідомили у Міноборони.

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