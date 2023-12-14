Минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году, из-за поврежденной упаковки

Департамент ресурсных закупок, который закупил испорченные наборы, сейчас находится в процессе ликвидации.

Источник фото: Минобороны

Министерство обороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022-м году. В части наборов повреждена упаковка с джемом – несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Там отметили, что наборы запрещены к выдаче, а Командование сил логистики в ближайшее время получит от Минобороны новую партию сухпайков.

«Испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок в 2022-м году – без контроля качества. Сейчас этот департамент находится в процессе ликвидации», - отметили в Минобороны.

В сферу ответственности Департамента ресурсного обеспечения входили все решения по закупкам министерства: определение количества, стоимости и процедуры закупки.

«Это создавало коррупционные риски. Чтобы избежать их в дальнейшей работе, функции департамента были распределены между различными подразделениями: Департаментом политики закупок, «Агентством закупок в сфере обороны» (ГП «Государственный оператор тыла»), Департаментом планирования.

Руководитель, который осуществлял подписание договоров поставок сухпайков, в настоящее время фигурирует в уголовном производстве, в частности, по другим обвинениям», - сообщили в Минобороны.

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