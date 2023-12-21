Завищили на 24 млн грн витрати під час будівництва Подільського мосту: повідомлено про підозру керівнику столичного КП

Згідно висновку експертизи, завищення витрат на оренду вказаних машин та механізмів становить понад 24 млн грн.

Повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мосту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2017 року між вказаним КП та генпідрядником укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Установлено, що у червні 2023 року між КП, генпідрядником та підрядною організацією були підписані акти приймання виконаних будівельних робіт з витратами на експлуатацію машин і механізмів (дизельних компресорів, кранів, насосів, бурової установки тощо) за завищеними цінами.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду вказаних машин та механізмів становить понад 24 млн грн.

Крім того, слідством здобуті докази подальшого перерахування вказаних коштів на підприємства з ознаками фіктивності під виглядом закупівлі господарських товарів, запчастин тощо, для переведення в готівку та розподілу між фігурантами.

З метою забезпечення відшкодування збитків на рахунки всіх підприємств, задіяних у протиправному механізмі, накладено арешти.

Раніше вказаному посадовцю прокуратура повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за іншим фактом протиправної діяльності під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

У ході подальшого слідства буде надана оцінка діям інших учасників злочину.

Слідство триває.

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