Завысили на 24 млн грн расходы при строительстве Подольского моста: сообщено о подозрении руководителю столичного КП

Согласно заключению экспертизы, завышение расходов на аренду указанных машин и механизмов составляет более 24 млн. грн.

Сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при осуществлении строительства Подольского моста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, в апреле 2017 между указанным КП и генподрядчиком заключен договор генподряда по выполнению работ по объекту: «Строительство Подольского мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве».

Установлено, что в июне 2023 г. между КП, генподрядчиком и подрядной организацией были подписаны акты приемки выполненных строительных работ с затратами на эксплуатацию машин и механизмов (дизельных компрессоров, кранов, насосов, буровой установки и т.п.) по завышенным ценам.

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, завышение расходов на аренду указанных машин и механизмов составляет более 24 млн. грн.

Кроме того, следствием добыты доказательства дальнейшего перечисления указанных средств на предприятия с признаками фиктивности под видом закупки хозяйственных товаров, запчастей и т.п., для обналичивания и распределения между фигурантами.

В целях обеспечения возмещения ущерба на счета всех предприятий, задействованных в противоправном механизме, наложены аресты.

Ранее указанному должностному лицу прокуратура сообщила о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, по другому факту противоправной деятельности при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через Днепр в г. Киеве.

В ходе дальнейшего следствия будет дана оценка действиям других участников преступления.

Следствие продолжается.

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