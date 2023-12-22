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  1. В Україні

Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток до 31 березня 2024 року

18:26, 22 грудня 2023
Продовження відбувається автоматично для всіх карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.
Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток до 31 березня 2024 року
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Державний «Ощадбанк автоматично продовжив термін дії всіх платіжних карток. Вони будуть дійсні до 31 березня 2024 року. Про це повідомляє пресслужбу установи.

«У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року», - йдеться у повідомленні.

Продовження відбувається автоматично для всіх карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. Клієнти, які мають такі картки, можуть і надалі користуватися ними без обмежень. Йдеться про платежі, зняття готівки у банкоматах тощо.

Якщо клієнт перевипустив нову картку, потрібно звернутися до відділення «Ощадбанку» для її отримання.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну банки продовжують терміни дії своїх карток. Це було зроблено для того, що громадяни, які перебувають на окупованих територіях, у зоні бойових дій чи за кордоном, могли і надалі користуватися картками, навіть якщо термін їх дії минув.

При цьому бажаючі можуть звернутися до банків та перевипустити картки.

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