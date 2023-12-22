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  1. В Украине

Ощадбанк продлил срок действия своих карточек до 31 марта 2024 года

18:26, 22 декабря 2023
Продление происходит автоматически для всех карточек, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.
Ощадбанк продлил срок действия своих карточек до 31 марта 2024 года
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Государственный «Ощадбанк» автоматически продлил срок действия всех платежных карт. Они будут действительны до 31 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«В связи с военным положением «Ощадбанк» для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года», - говорится в сообщении.

Продление происходит автоматически для всех карточек, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Клиенты, имеющие такие карты, могут и дальше пользоваться ими без ограничений. Речь идет о платежах, снятии наличных денег в банкоматах и т.д.

Если клиент перевыпустил новую карту, необходимо обратиться в отделение «Ощадбанка» для ее получения.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину банки продлевают сроки действия своих карт. Это было сделано для того, что граждане, находящиеся на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или за границей, могли и дальше пользоваться карточками, даже если срок их действия истек.

При этом желающие могут обратиться в банки и перевыпустить карты.

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