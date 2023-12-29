Суд оштрафував громадянина Китаю, який намагався вивезти з України німецьку тростину з клинком

Тростина з прихованим клинком виготовлена в Третьому рейху орієнтовно в 1930-1945 роках та є культурною цінністю.

Вінницький апеляційний суд визнав винним громадянина Китаю, який вивозив з України без декларування клинок Третього рейху. Набрала законної сили постанова про конфіскацію культурної цінності. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, суд залишив у силі постанову міського суду, якою громадянина Китаю визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами). Чоловік намагався вивезти до Молдови тростину з клинком, що має культурну та історичну цінність. Незадекларовану річ конфіскували, а до порушника застосували адміністративне стягнення – понад 5 тисяч гривень штрафу.

В апеляційній скарзі, яку ВАС відхилив, адвокат громадянина Китаю просив постанову суду першої інстанції скасувати, а провадження у справі закрити через відсутність події і складу адміністративного правопорушення. Вважає, що міський суд неповно з’ясував фактичні обставини справи та порушив норми процесуального права.

Обґрунтовуючи своє рішення, Вінницький апеляційний суд узяв до уваги висновок експертної комісії Вінницького обласного художнього музею. Згідно з ним декоративна тростина з прихованим клинком виготовлена в Третьому рейху орієнтовно в 1930-1945 роках та є культурною цінністю. Її рекомендовано занести до Державного реєстру національного культурного надбання.

Як ідеться в Митному кодексі, культурні цінності – це об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. А культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.

Відповідно ж до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» транзит культурних цінностей через територію України регулюється митним законодавством і міжнародними договорами України. У разі вивезення або ввезення культурних цінностей мито справляється згідно із законами України.

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