Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліцейських планують звільняти у зв’язку з мобілізацією та зобов’язати затримувати і доставляти ухилянтів до ТЦК

Законопроект Міноборони про посилення мобілізації передбачає можливість звільняти поліцейських у зв'язку з мобілізацією, а також пропонує покласти на них нові обов’язки з доставки ухилянтів до ТЦК.

Член ВККС Віталій Гацелюк претендує на посаду очільника НАЗК

У мотиваційному листі Віталій Гацелюк послався на досвід публічного службовця, у тому числі, у ролі члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

КРЄС: Орган нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя має бути створений всередині судової влади

Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку підкреслила, що нагляд за даними судової влади, що отримуються в процесі здійснення правосуддя, може становити значний ризик для незалежності, якщо його здійснюватиме виконавчий орган, а не орган всередині судової системи.

Чи праві блогери, що звинувачують нотаріусів, які не приймають документи в Дії для вчинення нотаріальних дій

Чому не можна використовувати паспорт в Дії у нотаріуса.

Законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами розглянуть у першому читанні

Комітет рекомендував законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

  1. В Україні
  2. / Судова практика

Суд оштрафував громадянина Китаю, який намагався вивезти з України німецьку тростину з клинком

13:10, 29 грудня 2023
Тростина з прихованим клинком виготовлена в Третьому рейху орієнтовно в 1930-1945 роках та є культурною цінністю.
Суд оштрафував громадянина Китаю, який намагався вивезти з України німецьку тростину з клинком
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Вінницький апеляційний суд визнав винним громадянина Китаю, який вивозив з України без декларування клинок Третього рейху. Набрала законної сили постанова про конфіскацію культурної цінності. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, суд залишив у силі постанову міського суду,  якою громадянина Китаю визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами). Чоловік намагався вивезти до Молдови тростину з клинком, що має культурну та історичну цінність. Незадекларовану річ конфіскували, а до порушника застосували адміністративне стягнення – понад 5 тисяч гривень штрафу.

В апеляційній скарзі, яку ВАС відхилив, адвокат громадянина Китаю просив постанову суду першої інстанції скасувати, а провадження у справі закрити через відсутність події і складу адміністративного правопорушення.  Вважає, що міський суд неповно з’ясував фактичні обставини справи та порушив норми процесуального права.

Обґрунтовуючи своє рішення, Вінницький апеляційний суд узяв до уваги висновок експертної комісії Вінницького обласного художнього музею. Згідно з ним декоративна тростина з прихованим клинком виготовлена в Третьому рейху орієнтовно в 1930-1945 роках та є культурною цінністю. Її рекомендовано занести до Державного реєстру національного культурного надбання.

Як ідеться в Митному кодексі, культурні цінності – це об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. А культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.

Відповідно ж до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» транзит культурних цінностей через територію України регулюється митним законодавством і міжнародними договорами України. У разі вивезення або ввезення культурних цінностей мито справляється згідно із законами України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду