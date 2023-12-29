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КРЄС: Орган нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя має бути створений всередині судової влади

Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку підкреслила, що нагляд за даними судової влади, що отримуються в процесі здійснення правосуддя, може становити значний ризик для незалежності, якщо його здійснюватиме виконавчий орган, а не орган всередині судової системи.

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КРЄС: Орган нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя має бути створений всередині судової влади

12:05, 29 грудня 2023
Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку підкреслила, що нагляд за даними судової влади, що отримуються в процесі здійснення правосуддя, може становити значний ризик для незалежності, якщо його здійснюватиме виконавчий орган, а не орган всередині судової системи.
КРЄС: Орган нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя має бути створений всередині судової влади
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Використання технологій судовими органами має підтримуватися відповідною законодавчою основою. Це також важливо, коли йдеться про захист персональних даних. На цьому наголосила Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) у Висновку №26 (2023) від 1 грудня 2023 року «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві». Раніше ми публікували його аналіз та коментар судді Конституційного Суду України, представника від України в КРЄС Віктора Городовенка.

Отже, як вказала КРЄС, для того, щоб забезпечити ефективний захист і безпеку даних, а також регулювання без шкоди для судової незалежності, держави-члени повинні створити там, де вони ще не існують, національні органи з питань нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя. «Такі органи повинні бути створені всередині судової влади», - підкреслено у Висновку.

Також можуть бути ухвалені законодавчі положення щодо розподілу відповідальності за безпеку та цілісність технологій і даних, які використовуються судовою системою.

Серед суттєвих викликів КРЄС окреслює питання незалежності судової влади в умовах технологічного прогресу.

Так, у кількох державах-членах відповідальність за впровадження технологічної реформи покладається на виконавчу владу. 

Ефективні заходи безпеки та захисту даних вимагають ефективного незалежного нагляду за технологіями, які використовує судова система. Такий нагляд, зазначає КРЄС, може становити значний ризик для незалежності судової влади, якщо його здійснюватиме виконавчий або регуляторний орган, наприклад, національний інспектор із захисту даних, а не орган всередині судової системи.

Окремо КРЄС вказала на виклики, які створює штучний інтелект для незалежності судової влади.

«Особливо це може стосуватися випадків, коли держави-члени доручають розроблення та реалізацію приватним компаніям, не в останню чергу тому, що контроль над ШІ, як правило, зосереджується в руках невеликої кількості компаній. Там, де системи управління справами використовують ШІ для планування слухань, це може робитися у такий спосіб, що вносить упередженість у список судових засідань, яка підриває судовий контроль за цією функцією.

Використання ШІ для сприяння управлінню справами або ухваленню судових рішень може бути недостатньо прозорим щодо того, яка та як інформація використовується такою технологією», - зауважила КРЄС.

Крім того, у Висновку робиться застереження стосовно можливої залежності суддів від технологій.

«Незважаючи на те, що такі інструменти призначені для сприяння ухваленню судових рішень, з часом вони можуть знизити кваліфікацію та досвід суддів.

Одним із можливих наслідків того, що судді більше не зможуть визначати та оцінювати силу доказів, є те, що вони можуть стати залежними від технічної допомоги.

Таким чином, те, що покликано бути допоміжним, може фактично стати рішенням. Особливо проблематичним може бути те, якщо така допомога надає окремим суддям оцінку норм щодо ухвалення рішень на основі загальних тенденцій серед суддів; дана проблема згодом буде лише поглиблюватись, оскільки все більше суддів слідуватимуть тенденції, визначеній інструментами обробки даних. 

У більш широкому плані це створює загрозу для інституційної незалежності, оскільки фактично віддасть процес ухвалення рішень у руки тих, хто розробляє інструменти обробки даних», - зазначається у Висновку.

Детальніше з документом можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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