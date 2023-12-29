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  1. У світі

Компанія Google зізналася, що слідкувала за користувачами навіть у режимі «приватного перегляду»

16:56, 29 грудня 2023
Google зазначила, що збір історії пошуку, навіть у режимі приватного перегляду, допомагає власникам вебсайтів оцінити ефективність свого контенту та маркетингу.
Компанія Google зізналася, що слідкувала за користувачами навіть у режимі «приватного перегляду»
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Компанія Google погодилася врегулювати судовий позов, який стверджував, що вона порушувала приватність користувачів, відстежуючи їх навіть у режимі «приватного перегляду». Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що клопотання було подано у 2020 році та вимагало компенсацію у розмірі принаймні $5 млрд. Google представила мирову угоду, інформація про умови якої не розголошується, але очікується, що вона буде затверджена судом до лютого 2024 року.

Стверджувалось, що Google відстежувала активність користувачів навіть у режимі приватного перегляду. Компанія втручалася в приватне життя користувачів, збираючи інформацію про їхню діяльність в інтернеті навіть без їхньої згоди. У Google стверджували, що вони відкрито повідомляли про збір такої інформації, але заявили, що це було неоднозначно зрозуміло користувачам.

Суддя відхилила запит Google про закриття справи, вважаючи, що компанія не може погодитися з тим, що користувачі дали згоду на збір інформації про їхню діяльність у режимі приватного перегляду. Це рішення було ухвалено після того, як адвокати склали попередню мирову угоду. Google також зазначила, що збір історії пошуку, навіть у режимі приватного перегляду, допомагає власникам вебсайтів оцінити ефективність свого контенту та маркетингу.

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