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  1. В мире

Компания Google призналась, что следила за пользователями даже в режиме «частного просмотра»

16:56, 29 декабря 2023
Google также отметила, что сбор истории поиска даже в режиме частного просмотра помогает владельцам вебсайтов оценить эффективность своего контента и маркетинга.
Компания Google призналась, что следила за пользователями даже в режиме «частного просмотра»
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Компания Google согласилась урегулировать судебный иск, утверждавший, что она нарушала конфиденциальность пользователей, отслеживая их даже в режиме «частного просмотра». Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что ходатайство было подано в 2020 году и потребовало компенсацию в размере минимум $5 млрд. Google представила мировое соглашение, информация об условиях которого не разглашается, но ожидается, что оно будет утверждено судом до февраля 2024 года.

Утверждалось, что Google отслеживала активность пользователей даже в режиме просмотра. Компания вмешивалась в частную жизнь пользователей, собирая информацию об их деятельности в Интернете даже без их согласия. В Google утверждали, что они откровенно сообщали о сборе такой информации, но заявили, что это было неоднозначно понятно пользователям.

Судья отклонила запрос Google о закрытии дела, считая, что компания не может согласиться с тем, что пользователи согласились на сбор информации об их деятельности в режиме частного просмотра. Это решение было принято после того, как адвокаты заключили предварительное мировое соглашение. Google также отметила, что сбор истории поиска даже в режиме частного просмотра помогает владельцам вебсайтов оценить эффективность своего контента и маркетинга.

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