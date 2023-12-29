КРЕС: Орган надзора за защитой данных судебной власти в процессе осуществления правосудия должен быть создан внутри судебной власти

Консультативный совет европейских судей в своем Заключении подчеркнул, что надзор за данными судебной власти, получаемыми в процессе осуществления правосудия, может представлять значительный риск для независимости, если его будет осуществлять исполнительный орган, а не орган внутри судебной системы.

Использование технологий судебными органами должно поддерживаться соответствующей законодательной основой. Это также важно, когда речь идет о защите персональных данных. Об этом заявил Консультативный совет европейских судей (КСЕС) в Заключении №26 (2023) от 1 декабря 2023 года «Двигаясь вперед: использование ассистивных технологий в судопроизводстве». Ранее мы публиковали его анализ и комментарий судьи Конституционного Суда Украины, представителя Украины в КСЕС Виктора Городовенко.

Итак, как указала КСЕС, для того, чтобы обеспечить эффективную защиту и безопасность данных, а также регулирование без ущерба для судебной независимости, государства-члены должны создать там, где они еще не существуют, национальные органы по надзору за защитой данных судебной власти в процессе осуществления правосудия. «Такие органы должны быть созданы внутри судебной власти», - подчеркнуто в Заключении.

Также могут быть приняты законодательные положения о распределении ответственности за безопасность и целостность технологий и данных, используемых судебной системой.

Среди существенных вызовов КСЕС определяет вопрос независимости судебной власти в условиях технологического прогресса.

Так, в ряде государств-членов ответственность за внедрение технологической реформы возлагается на исполнительную власть.

Эффективные меры безопасности и защиты данных требуют эффективного независимого наблюдения за технологиями, используемыми судебной системой. Такой надзор, отмечает КСЕС, может представлять существенный риск для независимости судебной власти, если его будет осуществлять исполнительный или регуляторный орган, например, национальный инспектор по защите данных, а не орган внутри судебной системы.

Отдельно КСЕС указала на вызовы, создаваемые искусственным интеллектом для независимости судебной власти.

«Особенно это может относиться к случаям, когда государства-члены поручают разработку и реализацию частным компаниям, не в последнюю очередь потому, что контроль над ИИ, как правило, сосредотачивается в руках небольшого количества компаний. Там, где системы управления делами используют ИИ для планирования слушаний, это может делаться таким образом, что вносит предвзятость в список судебных заседаний, подрывающих судебный контроль за этой функцией.

Использование ИИ для содействия управлению делами или принятию судебных решений может быть недостаточно прозрачным по поводу того, какая и как информация используется такой технологией», - отметила КСЕС.

Кроме того, в Заключении содержится предостережение относительно возможной зависимости судей от технологий.

Несмотря на то, что такие инструменты предназначены для содействия принятию судебных решений, со временем они могут снизить квалификацию и опыт судей.

Одним из возможных последствий того, что судьи больше не смогут определять и оценивать силу доказательств, является то, что они могут стать зависимыми от технической помощи.

«Таким образом, то, что должно быть вспомогательным, может фактически стать решением. Особенно проблематичным может быть то, если такая помощь предоставляет отдельным судьям оценку норм принятия решений на основе общих тенденций среди судей; данная проблема впоследствии будет только усугубляться, поскольку все больше судей будут следовать тенденции, определенной инструментами обработки данных.

В более широком плане это создает угрозу институциональной независимости, поскольку фактически отдаст процесс принятия решений в руки тех, кто разрабатывает инструменты обработки данных», - отмечается в Заключении.

Детальнее с документом можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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