Суд оштрафовал гражданина Китая, пытавшегося вывезти из Украины немецкую трость с клинком

Трость со скрытым клинком изготовлена в Третьем рейхе ориентировочно в 1930-1945 годах и является культурной ценностью.

Винницкий апелляционный суд признал виновным гражданина Китая, вывозившего из Украины без декларирования клинок Третьего рейха. Вступило в законную силу постановление о конфискации культурной ценности. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, суд оставил в силе постановление городского суда, которым гражданин Китая признан виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами). Мужчина пытался вывезти в Молдову трость с клинком, имеющий культурную и историческую ценность. Незадекларированную вещь конфисковали, а к нарушителю применили административное взыскание – более 5 тысяч гривен штрафа.

В апелляционной жалобе, которую ВАС отклонил, адвокат гражданина Китая просил постановление суда первой инстанции отменить, а производство по делу закрыть из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения. Считает, что городской суд неполно выяснил фактические обстоятельства дела и нарушил нормы процессуального права.

Обосновывая свое решение, Винницкий апелляционный суд принял во внимание заключение экспертной комиссии Винницкого областного художественного музея. Согласно ему декоративная стрость со скрытым клинком изготовлена в Третьем рейхе ориентировочно в 1930-1945 годах и является культурной ценностью. Ее рекомендовано занести в Государственный реестр национального культурного достояния.

Как говорится в Таможенном кодексе, культурные ценности – это объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины. А культурные ценности, изготовленные 50 лет и более, независимо от их стоимости и способа перемещения через таможенную границу Украины, подлежат письменному декларированию.

В соответствии с Законом Украины «О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей» транзит культурных ценностей через территорию Украины регулируется таможенным законодательством и международными договорами Украины. В случае вывоза или ввоза культурных ценностей пошлина взимается согласно законам Украины.

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