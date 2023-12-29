Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Член ВККС Виталий Гацелюк претендует на должность главы НАПК

В мотивационном письме Виталий Гацелюк сослался на опыт публичного служащего, в том числе, в роли члена Высшей квалификационной комиссии судей.

КРЕС: Орган надзора за защитой данных судебной власти в процессе осуществления правосудия должен быть создан внутри судебной власти

Консультативный совет европейских судей в своем Заключении подчеркнул, что надзор за данными судебной власти, получаемыми в процессе осуществления правосудия, может представлять значительный риск для независимости, если его будет осуществлять исполнительный орган, а не орган внутри судебной системы.

Правы ли блогеры, обвиняющие нотариусов, которые не принимают документы в Дії для совершения нотариальных действий

Почему нельзя использовать паспорт в Дії у нотариуса.

Законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами будет рассмотрен в первом чтении

Комитет рекомендовал законопроект 10190 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Отказ от прохождения медицинского осмотра будет считаться уклонением от призыва и наказываться лишением свободы до 5 лет

Минобороны предлагает наказывать лишением свободы от 3 до 5 лет за отказ от прохождения медосмотра в рамках законопроектов об усилении мобилизации.

  1. В Украине

Суд оштрафовал гражданина Китая, пытавшегося вывезти из Украины немецкую трость с клинком

13:10, 29 декабря 2023
Трость со скрытым клинком изготовлена в Третьем рейхе ориентировочно в 1930-1945 годах и является культурной ценностью.
Суд оштрафовал гражданина Китая, пытавшегося вывезти из Украины немецкую трость с клинком
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Винницкий апелляционный суд признал виновным гражданина Китая, вывозившего из Украины без декларирования клинок Третьего рейха. Вступило в законную силу постановление о конфискации культурной ценности. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, суд оставил в силе постановление городского суда, которым гражданин Китая признан виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины (Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами). Мужчина пытался вывезти в Молдову трость с клинком, имеющий культурную и историческую ценность. Незадекларированную вещь конфисковали, а к нарушителю применили административное взыскание – более 5 тысяч гривен штрафа.

В апелляционной жалобе, которую ВАС отклонил, адвокат гражданина Китая просил постановление суда первой инстанции отменить, а производство по делу закрыть из-за отсутствия происшествия и состава административного правонарушения. Считает, что городской суд неполно выяснил фактические обстоятельства дела и нарушил нормы процессуального права.

Обосновывая свое решение, Винницкий апелляционный суд принял во внимание заключение экспертной комиссии Винницкого областного художественного музея. Согласно ему декоративная стрость со скрытым клинком изготовлена в Третьем рейхе ориентировочно в 1930-1945 годах и является культурной ценностью. Ее рекомендовано занести в Государственный реестр национального культурного достояния.

Как говорится в Таможенном кодексе, культурные ценности – это объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины. А культурные ценности, изготовленные 50 лет и более, независимо от их стоимости и способа перемещения через таможенную границу Украины, подлежат письменному декларированию.

В соответствии с Законом Украины «О вывозе, ввозе и возврате культурных ценностей» транзит культурных ценностей через территорию Украины регулируется таможенным законодательством и международными договорами Украины. В случае вывоза или ввоза культурных ценностей пошлина взимается согласно законам Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду