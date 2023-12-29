Кабмін вніс зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення ВПО

Уряд також вніс зміни до Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, повʼязаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення ВПО.

У п’ятницю, 29 грудня, урядом було внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою КМУ від 19.03.2022 N 333. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях зазначених у Порядку внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони повʼязані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, в тому числі повнолітні), для покриття витрат, повʼязаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Встановлено, що виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, держадміністрація, відповідна військова адміністрація має право запитувати та отримувати від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, відповідні документи, довідки, свідоцтва. Уточнено органи, за рахунок яких здійснюються виплати компенсацій особам, які розмістили внутрішньо переміщених осіб.

Внесено зміни до Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, повʼязаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, з метою уточнення держателя такої інформаційно-аналітичної системи.

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