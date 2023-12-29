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Кабмин внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение ВПЛ

15:56, 29 декабря 2023
Правительство также внесло изменения в Положение о функционировании информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией затрат на временное размещение ВПЛ.
Кабмин внес изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение ВПЛ
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В пятницу, 29 декабря, правительством были внесены изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц, утвержденного постановлением КМУ от 19.03.2022 N 333. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предусмотрено, что компенсация предоставляется физическим лицам - гражданам Украины, являющимся собственниками жилья, или их представителями, нанимателями (арендаторами) жилья государственной или коммунальной собственности, наследниками, принявшими наследство, и безвозмездно размещали в своих жилых помещениях указанных в Порядке внутренне перемещенных лиц, кроме лиц, с которыми они связаны родственными отношениями, родство которых основано на браке и кровном родстве (супруг, жена, отец, мать, дети, внуки, в том числе совершеннолетние), для покрытия расходов, связанных с безвозмездным размещением внутренне перемещенных лиц.

Установлено, что исполнительный орган сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае их создания) совета, госадминистрация, соответствующая военная администрация имеет право запрашивать и получать от лица, разместившего внутри перемещенных лиц, соответствующие документы, справки, свидетельства. Уточнены органы, за счет которых производятся выплаты компенсаций лицам, разместившим внутренне перемещенные лица.

Внесены изменения в Положение о функционировании информационно-аналитической системы учета данных, связанных с компенсацией затрат на временное размещение (нахождение) внутри перемещенных лиц, с целью уточнения держателя такой информационно-аналитической системы.

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