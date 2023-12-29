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  1. В Украине

Кабмин внес изменения в правила оплаты коммунальных услуг и начисления пени

16:09, 29 декабря 2023
Кабмин внес изменения относительно уточнения условий, при которых задолженность за коммуналку взиматься не будет.
Кабмин внес изменения в правила оплаты коммунальных услуг и начисления пени
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Кабинет Министров Украины 29 декабря провел заседание, во время которого были внесены изменения в Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, Правила предоставления услуги по поставке горячей воды и типовых договоров о предоставлении указанных коммунальных услуг, - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения касаются регулирования оплаты коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителя. Внесенные поправки в постановление КМУ от 05.03.2022 N 206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" также охватывают четкое определение условий и соответствие законодательству по применению запрета начисления неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, и процентов годовых за задолженность, образованных из-за несвоевременной или неполной уплаты населением жилищно-коммунальных услуг.

Также во внесенных изменениях уточнены условия, при которых запрещается взимать задолженность, образованную после 24 февраля 2022 года с потребителей, которым предоставляются жилищно-коммунальные услуги на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, на территориях, где недвижимое имущество было повреждено из-за военных (боевых) действий, а также для потребителей оккупированных территорий.

Напомним, Кабмин утвердил новую систему оплаты труда госслужащих и сократил количество должностей чиновников на 20 тысяч.

Кроме того, Кабмин внес изменения в распоряжение о выделении средств Госспецсвязи: вместо 3 млрд - 198 млн на закупку военной техники.

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