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Кабмін вніс зміни до правил оплати комунальних послуг та нарахування пені

16:09, 29 грудня 2023
Кабмін вніс зміни щодо уточнення умов, за яких заборгованість за комуналку стягуватися не буде.
Кабмін вніс зміни до правил оплати комунальних послуг та нарахування пені
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Кабінет Міністрів України 29 грудня провів засідання, під час якого було внесено зміни до Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання вказаних комунальних послуг, – повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються регулювання оплати комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача. Внесені поправки до постанови КМУ від 05.03.2022 N 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану» також охоплюють чітке визначення умов і відповідність законодавству щодо застосування заборони нарахування неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, та процентів річних за заборгованість, утворених через несвоєчасну чи неповну сплату населенням житлово-комунальних послуг.

Також у внесених змінах уточнено умови, за яких забороняється стягувати заборгованість, утворену після 24 лютого 2022 року із споживачів, яким надаються житлово-комунальні послуги на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, на територіях, де нерухоме майно було пошкоджено через воєнні (бойові) дії, а також для споживачів окупованих територій.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову систему оплати праці держслужбовців і скоротив кількість посад чиновників на 20 тисяч.

Крім того, Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку: замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки.

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