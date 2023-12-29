Кабмін вніс зміни до правил оплати комунальних послуг та нарахування пені

Кабмін вніс зміни щодо уточнення умов, за яких заборгованість за комуналку стягуватися не буде.

Кабінет Міністрів України 29 грудня провів засідання, під час якого було внесено зміни до Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання вказаних комунальних послуг, – повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зміни стосуються регулювання оплати комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача. Внесені поправки до постанови КМУ від 05.03.2022 N 206 «Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану» також охоплюють чітке визначення умов і відповідність законодавству щодо застосування заборони нарахування неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, та процентів річних за заборгованість, утворених через несвоєчасну чи неповну сплату населенням житлово-комунальних послуг.

Також у внесених змінах уточнено умови, за яких забороняється стягувати заборгованість, утворену після 24 лютого 2022 року із споживачів, яким надаються житлово-комунальні послуги на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, на територіях, де нерухоме майно було пошкоджено через воєнні (бойові) дії, а також для споживачів окупованих територій.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову систему оплати праці держслужбовців і скоротив кількість посад чиновників на 20 тисяч.

Крім того, Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку: замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки.

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