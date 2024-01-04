Міноборони запобігло неефективному витрачанню 11,7 млн грн на закупівлі навушників

Йдеться про закупівлю 15 тисяч спеціальних навушників.

Міністерство оборони попередило закупку військових товарів за завищеними цінами. Йдеться про купівлю 15 тисяч спеціальних навушників. Про це інформує пресслужба відомства.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела дослідження закупівлі навушників спеціальних (вид 1 - 4, тип 1 - 2, комплектність КШББ).

Аудитори встановили, що під час спрощеної закупівлі за лотами 1, 2 та 3 переможець процедури надав пропозиції фактично однакових цін (20 550 гривень, 20 499 гривень та 20 493 гривні) на різні зразки навушників. Це створювало ризик закупівлі за завищеними цінами.

У зв'язку з цим Департаменту ресурсного забезпечення Міноборони було запропоновано визначити конкретні моделі навушників, запропонованих переможцями, та провести моніторинг цін щодо подібних пропозицій на ринку.

Після цього представники Міноборони у ході зустрічі з переможцями аукціону домовилися про зменшення вартості товару за трьома лотами. Вжиті заходи запобігли неефективному витрачанню 11,7 млн грн з бюджету.

Такий тип активних спеціальних навушників Міноборони закуповує вперше. Було оголошено закупівлі за п’ятьма лотами, всі 15 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту уже на складах. Найближчим часом навушники будуть передані безпосередньо підрозділам на найбільш пріоритетних напрямках фронту, зазначили у Міноборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.