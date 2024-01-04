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Минобороны предотвратило неэффективное расходование 11,7 млн грн на закупке наушников

12:37, 4 января 2024
Речь идет о закупке 15 тысяч специальных наушников.
Минобороны предотвратило неэффективное расходование 11,7 млн грн на закупке наушников
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Министерство обороны предупредило закупку военных товаров по завышенным ценам. Речь идет о покупке 15 тысяч специальных наушников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки наушников специальных (вид 1 – 4, тип 1 – 2, комплектность КШББ).

Аудиторы установили, что во время упрощенной закупки по лотам 1, 2 и 3 победитель процедуры предоставил предложения фактически одинаковых цен (20 550 гривен, 20 499 гривен и 20 493 гривны) на разные образцы наушников. Это создавало риск закупки по завышенным ценам.

В связи с этим Департаментом ресурсного обеспечения Минобороны было предложено определить конкретные модели наушников, предложенных победителями, и провести мониторинг цен по подобным предложениям на рынке.

После этого представители Минобороны в ходе встречи с победителями аукциона договорились об уменьшении стоимости товара по трем лотам. Принятые меры предотвратили неэффективное расходование 11,7 млн грн из бюджета.

Такой тип активных специальных наушников Минобороны закупает впервые. Были объявлены закупки по пяти лотам, все 15 тысяч единиц средств индивидуальной защиты уже на складах. В ближайшее время наушники будут переданы непосредственно подразделениям по наиболее приоритетным направлениям фронта, отметили в Минобороны.

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