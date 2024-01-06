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  1. В Україні

Кабмін затвердив Стратегію термомодернізації будівель до 2050 року

21:33, 6 січня 2024
У Стратегії викладено довгостроковий план поступового оновлення фонду будівель України з урахуванням енергоощадних технологій.
Кабмін затвердив Стратегію термомодернізації будівель до 2050 року
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що Кабінет міністрів затвердив Стратегію термомодернізації будівель країни до 2050 року, передає урядовий портал.

У Стратегії викладено довгостроковий план поступового оновлення фонду будівель України з урахуванням енергоощадних технологій. Це необхідно для зниження споживання енергії, оскільки її найбільше споживається саме в будівлях. Впровадження комплексної термомодернізації матиме вплив на розмір комунальних платежів в бік їх зменшення.

«Нашим завданням є не просто відбудовувати Україну, але й модернізувати її. Підвищення енергоефективності – один з кроків до цього. До того ж це один з пріоритетів Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Використання кращих світових енергоощадних практик таких як термомодернізація дозволить Україні знизити витрати на енергоносії.

В умовах війни та атак російських окупантів на об’єкти критичної інфраструктури необхідно шукати такі рішення, які дозволять нам підтримувати енергетичну систему України, ощадно використовувати енергію та швидше реагувати у можливих кризових ситуаціях», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Затверджений документ визначає 7 ключових цілей для досягнення енергоефективності та декарбонізації, а саме:

Високу пріоритетність політики підвищення енергоефективності будівель на державному та місцевому рівнях.

Комплексні та інтегровані підходи до термомодернізації.

Подолання енергетичної бідності.

Сприятливе ринкове середовище для масштабної термомодернізації будівель.

Швидкі темпи глибокої термомодернізації громадських будівель.

Стале та цілеспрямоване фінансування термомодернізації.

Розвиток людського потенціалу, цифровізації та інновацій у сфері термомодернізації будівель.

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