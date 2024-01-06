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  1. В Украине

Кабмин утвердил Стратегию термомодернизации зданий до 2050 года

21:33, 6 января 2024
В Стратегии изложен долгосрочный план постепенного обновления фонда зданий Украины с учетом энергосберегающих технологий.
Кабмин утвердил Стратегию термомодернизации зданий до 2050 года
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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что Кабинет министров утвердил Стратегию термомодернизации зданий страны до 2050 года, передает правительственный портал.

В Стратегии изложен долгосрочный план постепенного обновления фонда зданий Украины с учетом энергосберегающих технологий. Это необходимо для снижения потребления энергии, поскольку ее больше всего потребляется именно в постройках. Внедрение комплексной термомодернизации повлияет на размер коммунальных платежей в сторону их уменьшения.

«Наша задача не просто отстраивать Украину, но и модернизировать ее. Повышение энергоэффективности – один из шагов к этому. К тому же, это один из приоритетов Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Использование лучших мировых энергосберегающих практик, таких как термомодернизация, позволит Украине снизить затраты на энергоносители.

В условиях войны и атак российских оккупантов на объекты критической инфраструктуры необходимо искать такие решения, которые позволят нам поддерживать энергетическую систему Украины, экономно использовать энергию и быстрее реагировать в возможных кризисных ситуациях», – прокомментировал Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Утвержденный документ определяет 7 ключевых целей для достижения энергоэффективности и декарбонизации, а именно:

Высокая приоритетность политики повышения энергоэффективности зданий на государственном и местном уровнях.

Комплексные и встроенные подходы к термомодернизации.

Преодоление энергетической бедности.

Благоприятная рыночная среда для масштабной термомодернизации зданий.

Быстрые темпы глубокой термомодернизации общественных построек.

Устойчивое и целенаправленное финансирование термомодернизации.

Развитие человеческого потенциала, цифровизации и инноваций в сфере термомодернизации построек.

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