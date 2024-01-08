Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

У Національній стратегії доходів збираються виправити ситуацію з нерівними умови оподаткування елітної нерухомості

Кабмін планує виправити ситуацію, коли власники нерухомості сплачують однакову суму податку, незалежно від того, чи це елітне майно або ж на околицях міста.

Які проблеми в діяльності НАБУ виявили іноземні експерти: недоліки в управлінні, надмірна бюрократія та звітність, вибірковість при розслідуванні злочинів

Іноземні аудитори вважають, що настав час реформування НАБУ, інакше Бюро може очікувати «стагнація» та «падіння морального духу».

Бізнес за порушення режиму роботи під час воєнного стану зможе отримати штраф до 340 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про посилення покарання порушення комендантської години в другому читанні.

  1. В Україні

КВЕД для адвокатської діяльності: як визначитися із правильними напрямами діяльності

14:09, 8 січня 2024
Неправильно обраний основний код, а також інші коди в окремих випадках можуть навіть накликати штрафи.
КВЕД для адвокатської діяльності: як визначитися із правильними напрямами діяльності
Джерело фото: Luca Bravo / Unsplash
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Для організації звітності та оподаткування в Україні діє Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Розпочинаючи адвокатську діяльність, під час реєстрації адвокатських бюро та об’єднань доведеться визначитися із правильними напрямами діяльності згідно КВЕД.

Про це повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

За словами голова Комітету НААУ з питань адвокатської практики, класифікатор систематизує види діяльності, що здійснюються суб'єктами господарювання в Україні. Стосовно конкретного підприємства, то обрані коди мають охоплювати усі можливі напрями його роботи. Адже вести бізнес можна лише у межах кодів, які записані в реєстраційних документах. І неправильно обраний основний код, а також інші коди в окремих випадках можуть навіть накликати штрафи. З іншого боку, якщо під час реєстрації ви вказали кілька зайвих, то це аж ніяк не зобов’язує вас займатися всіма зазначеними видами діяльності.

У актуальному КВЕД-2010 для адвокатської діяльності коди можна знайти у Секції М «Професійна, наукова та технічна діяльність».

Зрозуміло, що основним під час держреєстрації має бути 69.10 «Діяльність у сфері права».

Цей код охоплює в тому числі юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах. Це консультаційні послуги та представництво в цивільних та кримінальних справах, у трудових суперечках.

Також код охоплює загальні консультації та складання юридичних документів, в тому числі про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств, патентів і авторських прав, підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо.

Також кодами, які будуть внесенні до Єдиного державного реєстру, можна вказати:

  • 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (в т.ч. консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах);
  • 70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;
  • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
  • 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
  • 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
  • 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

Згадане у списку консультування з питань комерційної діяльності й керування передбачає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.

Також надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:

  • проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису;
  • консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо.

Цей клас включає діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду