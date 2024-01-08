КВЕД для адвокатської діяльності: як визначитися із правильними напрямами діяльності

Неправильно обраний основний код, а також інші коди в окремих випадках можуть навіть накликати штрафи.

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Для організації звітності та оподаткування в Україні діє Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД). Розпочинаючи адвокатську діяльність, під час реєстрації адвокатських бюро та об’єднань доведеться визначитися із правильними напрямами діяльності згідно КВЕД.

Про це повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

За словами голова Комітету НААУ з питань адвокатської практики, класифікатор систематизує види діяльності, що здійснюються суб'єктами господарювання в Україні. Стосовно конкретного підприємства, то обрані коди мають охоплювати усі можливі напрями його роботи. Адже вести бізнес можна лише у межах кодів, які записані в реєстраційних документах. І неправильно обраний основний код, а також інші коди в окремих випадках можуть навіть накликати штрафи. З іншого боку, якщо під час реєстрації ви вказали кілька зайвих, то це аж ніяк не зобов’язує вас займатися всіма зазначеними видами діяльності.

У актуальному КВЕД-2010 для адвокатської діяльності коди можна знайти у Секції М «Професійна, наукова та технічна діяльність».

Зрозуміло, що основним під час держреєстрації має бути 69.10 «Діяльність у сфері права».

Цей код охоплює в тому числі юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах. Це консультаційні послуги та представництво в цивільних та кримінальних справах, у трудових суперечках.

Також код охоплює загальні консультації та складання юридичних документів, в тому числі про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств, патентів і авторських прав, підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо.

Також кодами, які будуть внесенні до Єдиного державного реєстру, можна вказати:

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (в т.ч. консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах);

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

63.99 Надання інших інформаційних послуг.

Згадане у списку консультування з питань комерційної діяльності й керування передбачає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.

Також надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:

проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису;

консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо.

Цей клас включає діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

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