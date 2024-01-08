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  1. В Украине

КВЭД для адвокатской деятельности: как определиться с правильными направлениями деятельности

14:09, 8 января 2024
Неправильно выбранный основной код, а также другие коды в отдельных случаях могут даже навлечь штрафы.
КВЭД для адвокатской деятельности: как определиться с правильными направлениями деятельности
Источник фото: Luca Bravo / Unsplash
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Для организации отчетности и налогообложения в Украине действует Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД). Начиная адвокатскую деятельность, при регистрации адвокатских бюро и объединений придется определиться с правильными направлениями деятельности согласно КВЭД.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По словам главы Комитета НААУ по вопросам адвокатской практики, классификатор систематизирует виды деятельности, осуществляемые субъектами хозяйствования в Украине. Что касается конкретного предприятия, то выбранные коды должны охватывать все возможные направления его работы. Ведь вести бизнес можно только в пределах кодов, записанных в регистрационных документах. И неправильно выбранный основной код, а также другие коды в отдельных случаях могут даже навлечь штрафы. С другой стороны, если при регистрации вы указали несколько лишних, то это никак не обязывает вас заниматься всеми указанными видами деятельности.

В актуальном КВЭД-2010 для адвокатской деятельности коды можно найти в Секции М «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

Понятно, что основным во время госрегистрации должно быть 69.10 «Деятельность в области права».

Этот код охватывает в том числе юридическое представительство интересов одной стороны, выступающей против другой стороны в судах или других судебных органах. Это консультационные услуги и представительство по гражданским и уголовным делам, по трудовым спорам.

Также код охватывает общие консультации и составление юридических документов, в том числе о регистрации предприятий, уставов предприятий и других документов, связанных с созданием предприятий, патентов и авторских прав, подготовку различных юридических документов, завещаний, поручений и т.д.

Также кодами, которые будут внесены в Единый государственный реестр, можно указать:

  • 69.20 Деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; консультирование по налогообложению (в т.ч. консультационные услуги и услуги по представительству клиентов в налоговых органах);
  • 70.21 Деятельность в области связей с общественностью;
  • 70.22 Консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  • 82.11 Предоставление комбинированных офисных административных услуг;
  • 82.19 Фотокопирование, подготовка документов и другая специализированная вспомогательная офисная деятельность;
  • 63.99 Предоставление других информационных услуг.

Указанное в списке консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предусматривает предоставление консультационных услуг, управленческой и организационной поддержки компаниям и другим организациям по вопросам управления, корпоративного стратегического и оперативного планирования, определения направлений развития бизнеса, управления изменениями, снижения себестоимости и других финансовых вопросов, маркетинговых целей и политики, кадровой политики, стратегии выплат компенсаций и пенсий, планирования производства и контроля.

Также предоставление коммерческих услуг может включать консультирование, управленческую и организационную поддержку компаний и общественных организаций относительно:

  • проектирование методики бухгалтерского учета и правил, программ ведения отчетности, процедур контроля выполнения сметы;
  • консультирование и поддержка компаний и общественных организаций в сфере планирования, организационных мероприятий, обеспечения эффективности и контроля, информации по вопросам управления и т.д.

Этот класс включает деятельность арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

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