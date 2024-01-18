Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків розповідає про особливості відпусток для вагітних жінок і працівників із дітьми

Зазначається, що якщо на вакансію відгукнулися вагітна жінка, мати дітей до 3 років, одинока мати дитини до 14 років або дитини з інвалідністю, а також особа, яка виховує дитину до 14 років без матері, жоден із цих випадків не може слугувати відмовою у прийнятті на роботу. Якщо є інши причини, їх треба обґрунтувати у письмовій формі і не забувати, що це рішення можуть оскаржити в суді.

З цих самих причин забороняється знижувати працівникам заробітну плату.

Якщо працівниця вагітна або має дітей до 3 років і не може виконувати свої обов’язки, роботодавець має перевести її на легшу й безпечнішу роботу, знизити норму виробітку зі збереженням середньої зарплати.

Також роботодавцю заборонено вимагати від неї працювати вночі (з 10 години вечора до 6 години ранку), у понаднормові години та вихідні або їздити у відрядження. Якщо жінка має трохи старших дітей – від 3 до 14 років, або ж доглядає дитину з інвалідністю, за бажанням вона може працювати понаднормово чи їздити у відрядження. Ці самі вимоги поширюються на працівників, які виховують малолітніх дітей без матері.

Відпустки, які надаються вагітним жінкам і працівникам із дітьми:

оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини;

відпустка для догляду за дитиною

відпустка працівникам, які всиновили дитину (дітей)

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

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