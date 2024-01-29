У Києві на перетині вулиць Ярославів Вал та Івана Франка сталось пошкодження водопроводу

Рух вулицями здійснюється без ускладнень.

У столиці на перетині вулиць Ярославів Вал та Івана Франка сталось пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 300 мм на проїжджій частині. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У «Київводоканалі» зазначили, що наразі працівники локалізували витік без відключення споживачів від водопостачання.

Наразі аварійна бригада готується до ліквідації пошкодження.

Рух вулицями здійснюється без ускладнень.

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