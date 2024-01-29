В Киеве на пересечении улиц Ярославов Вал и Ивана Франко произошло повреждение водопровода

Движение по улицам осуществляется без осложнений.

В столице на пересечении улиц Ярославов Вал и Ивана Франко произошло повреждение на водопроводной магистрали диаметром 300 мм на проезжей части. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В «Киевводоканале» отметили, что в настоящее время сотрудники локализовали утечку без отключения потребителей от водоснабжения.

Аварийная бригада готовится к ликвидации повреждения.

Движение по улицам осуществляется без осложнений.

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