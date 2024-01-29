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Кабмин внес в Раду реформу БЭБ: выполнять определение следственного судьи в отношении предпринимателя будут в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена

Правительство зарегистрировало в парламенте изменения в УПК по «перезагрузке» Бюро экономической безопасности, по которым выполнение определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам субъекта предпринимательской деятельности будет осуществляться в присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена, а у СБУ заберут из подследственности некоторые преступления.

Известная правовед из Львова неожиданно отказалась от должности судьи местного суда

Ольга Денькович отказалась от должности судьи, хотя ожидала ее больше десяти лет, но подала документы на конкурс в апелляционные суды.

Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

Частные юридические лица для участия в гражданских делах должны зарегистрировать Электронный кабинет до 20 февраля

За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к соответствующим юридическим лицам негативные процессуальные последствия.

  1. В Украине

В Киеве на пересечении улиц Ярославов Вал и Ивана Франко произошло повреждение водопровода

14:47, 29 января 2024
Движение по улицам осуществляется без осложнений.
В Киеве на пересечении улиц Ярославов Вал и Ивана Франко произошло повреждение водопровода
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В столице на пересечении улиц Ярославов Вал и Ивана Франко произошло повреждение на водопроводной магистрали диаметром 300 мм на проезжей части. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В «Киевводоканале» отметили, что в настоящее время сотрудники локализовали утечку без отключения потребителей от водоснабжения.

Аварийная бригада готовится к ликвидации повреждения.

Движение по улицам осуществляется без осложнений.

Также мы писали, что в Киеве завершили ремонт теплосети возле станции метро «Хрещатик», фото.

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