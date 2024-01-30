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  1. В Україні

Кабмін розширив можливості призначення допомоги малозабезпеченим

08:52, 30 січня 2024
ВПО та українці, які повертаються з-за кордону, зможуть отримувати допомогу малозабезпеченим.
Кабмін розширив можливості призначення допомоги малозабезпеченим
Фото: nov-rada.gov.ua
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Міністерство соціальної політики України повідомило що Уряд розширив можливості призначення допомоги малозабезпеченим. Йдеться, зокрема, і про українців, які повертаються з-за кордону, ще не встигли працевлаштуватися в Україні й не мають джерел доходів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Допомога на 6 місяців може бути призначена :

- родинам, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном;

- родинам ВПО, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас українців стимулюватимуть до економічно незалежного і самостійного життя. Якщо в родині, яка отримала допомогу, є працездатні особи, які не працюють, вони мають протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості.

Допомога малозабезпеченим призначається родинам, чиї сукупні доходи не перевищують рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї:

- для працездатних осіб – 55% прожиткового мінімуму (1665,4 грн),

- для дітей – 140 % (віком до 6 років – 3 588,2 грн, від 6-18 років - 4 474.40 грн),

- для осіб, які втратили працездатність – 100% (2 361 грн).

Допомога буде нарахована у сумі, що є різницею між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

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