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  1. В Украине

Кабмин расширил возможности назначения помощи малоимущим

08:52, 30 января 2024
ВПЛ и украинцы, которые возвращаются из-за границы, смогут получать помощь малоимущим.
Кабмин расширил возможности назначения помощи малоимущим
Фото: nov-rada.gov.ua
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Министерство социальной политики Украины сообщило, что Правительство расширило возможности назначения помощи малоимущим. Речь идет, в частности, и об украинцах, которые возвращаются из-за границы, еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют источников доходов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Помощь на 6 месяцев может быть назначена:

- семьям, вернувшимся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей;

- семьям ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

В то же время украинцев будут стимулировать к экономически независимой и самостоятельной жизни. Если в семье, получившей помощь, есть трудоспособные неработающие лица, они должны в течение двух месяцев после ее назначения либо трудоустроиться, либо стать на учет в Государственном центре занятости.

Помощь малоимущим назначается семьям, чьи совокупные доходы не превышают уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи:

- для трудоспособных лиц – 55% прожиточного минимума (1665,4 грн),

- для детей – 140 % (возрастом до 6 лет – 3 588,2 грн, от 6-18 лет – 4 474.40 грн),

- для лиц, потерявших трудоспособность – 100% (2361 грн).

Помощь будет начислена в сумме, являющейся разницей между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

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