Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого

У кандидатів виникли труднощі з підтвердженням рівня володіння українською та іноземною мовами.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя

Для формування Служби дисциплінарних інспекторів необхідно ще півроку, а строк подання документів для кандидатів можуть продовжити

Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

  1. В Україні

Як нотаріусу отримати відомості з реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: роз’яснення

17:55, 30 січня 2024
Запит на отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств може направлятися як в паперовій формі, так і в електронній формі.
Як нотаріусу отримати відомості з реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нотаріальна палата України повідомила, що зверталася до Міністерства юстиції України з проханням сприяти у наданні нотаріусам безпосереднього доступу до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

У НПУ зазначили, що така потреба виникає у нотаріусів при посвідченні договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката (адже кошти, які надаються громадянам в якості компенсації, резервуються всього на 30 днів, і потрібно встигнути укласти договір), аби не допустити відкладення вчинення нотаріальних дій у зв’язку з направленням запитів до вказаного реєстру та очікуванням відповідей.

Мін’юст повідомив НПУ, що Положенням про цей реєстр не передбачено можливість безпосереднього доступу нотаріусів, тому і функціонал реєстру не передбачає такої можливості.

Питання щодо доопрацювання функціоналу існуючого програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств не розглядається, оскільки з 01.06.2024 на його базі функціонуватиме інший реєстр, який передбачатиме онлайн-доступ до інформації необмеженого кола осіб.

Мін’юст звертає увагу, що враховуючи воєнний стан, тимчасово обмежено роботу низки реєстрів, у тому числі доступу до онлайн-сервісу Єдиного реєстру підприємств.

На період цього обмеження відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у формі інформаційних листів – за відповідним запитом до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація, або до Міністерства юстиції України – у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь.

Запит на отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств може направлятися як в паперовій формі засобами поштового зв’язку, так і в електронній формі – засобами електронної пошти, за умови підписання із застосуванням електронного підпису.

«Відповідні запити опрацьовуються невідкладно в порядку черговості їх надходження. В середньому, інформаційні листи надаються протягом одного-двох робочих днів, в залежності від кількості запитів, які надійшли до відповідного органу. Таким чином, надання інформаційних листів з відомостями з Єдиного реєстру підприємств в умовах відсутності доступу до відповідного онлайн сервісу відбувається в максимально стислі строки та з можливістю направлення запитів та отримання інформаційних листів з відомостями з Єдиного реєстру підприємств засобами електронної пошти без необхідності фізичного відвідування відповідного органу юстиції», – йдеться в листі Мін’юсту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді