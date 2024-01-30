Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля

У кандидатов возникли трудности с подтверждением уровня владения украинским и иностранным языками.

Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

  1. В Украине

Как нотариусу получить сведения из реестра предприятий, по которым возбуждено производство по делу о банкротстве: разъяснение

17:55, 30 января 2024
Запрос на получение сведений из Единого реестра предприятий может направляться как в бумажной форме, так и в электронной форме.
Как нотариусу получить сведения из реестра предприятий, по которым возбуждено производство по делу о банкротстве: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины сообщила, что обращалась в Министерство юстиции Украины с просьбой содействовать в предоставлении нотариусам непосредственного доступа к Единому реестру предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве.

У НПУ зазначили, що така потреба виникає у нотаріусів при посвідченні договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката (адже кошти, які надаються громадянам в якості компенсації, резервуються всього на 30 днів, і потрібно встигнути укласти договір), аби не допустити відкладення вчинення нотаріальних дій у зв’язку з направленням запитів до вказаного реєстру та очікуванням відповідей.

Мін’юст повідомив НПУ, що Положенням про цей реєстр не передбачено можливість безпосереднього доступу нотаріусів, тому і функціонал реєстру не передбачає такої можливості.

Питання щодо доопрацювання функціоналу існуючого програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств не розглядається, оскільки з 01.06.2024 на його базі функціонуватиме інший реєстр, який передбачатиме онлайн-доступ до інформації необмеженого кола осіб.

Мін’юст звертає увагу, що враховуючи воєнний стан, тимчасово обмежено роботу низки реєстрів, у тому числі доступу до онлайн-сервісу Єдиного реєстру підприємств.

На період цього обмеження відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у формі інформаційних листів – за відповідним запитом до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація, або до Міністерства юстиції України – у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь.

Запит на отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств може направлятися як в паперовій формі засобами поштового зв’язку, так і в електронній формі – засобами електронної пошти, за умови підписання із застосуванням електронного підпису.

«Відповідні запити опрацьовуються невідкладно в порядку черговості їх надходження. В середньому, інформаційні листи надаються протягом одного-двох робочих днів, в залежності від кількості запитів, які надійшли до відповідного органу. Таким чином, надання інформаційних листів з відомостями з Єдиного реєстру підприємств в умовах відсутності доступу до відповідного онлайн сервісу відбувається в максимально стислі строки та з можливістю направлення запитів та отримання інформаційних листів з відомостями з Єдиного реєстру підприємств засобами електронної пошти без необхідності фізичного відвідування відповідного органу юстиції», – йдеться в листі Мін’юсту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді