Как нотариусу получить сведения из реестра предприятий, по которым возбуждено производство по делу о банкротстве: разъяснение

Запрос на получение сведений из Единого реестра предприятий может направляться как в бумажной форме, так и в электронной форме.

Нотариальная палата Украины сообщила, что обращалась в Министерство юстиции Украины с просьбой содействовать в предоставлении нотариусам непосредственного доступа к Единому реестру предприятий, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве.

У НПУ зазначили, що така потреба виникає у нотаріусів при посвідченні договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката (адже кошти, які надаються громадянам в якості компенсації, резервуються всього на 30 днів, і потрібно встигнути укласти договір), аби не допустити відкладення вчинення нотаріальних дій у зв’язку з направленням запитів до вказаного реєстру та очікуванням відповідей.

Мін’юст повідомив НПУ, що Положенням про цей реєстр не передбачено можливість безпосереднього доступу нотаріусів, тому і функціонал реєстру не передбачає такої можливості.

Питання щодо доопрацювання функціоналу існуючого програмного забезпечення Єдиного реєстру підприємств не розглядається, оскільки з 01.06.2024 на його базі функціонуватиме інший реєстр, який передбачатиме онлайн-доступ до інформації необмеженого кола осіб.

Мін’юст звертає увагу, що враховуючи воєнний стан, тимчасово обмежено роботу низки реєстрів, у тому числі доступу до онлайн-сервісу Єдиного реєстру підприємств.

На період цього обмеження відомості з Єдиного реєстру підприємств надаються у формі інформаційних листів – за відповідним запитом до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцезнаходженням суб’єкта, щодо якого запитується інформація, або до Міністерства юстиції України – у разі необхідності в одночасному отриманні відомостей щодо декількох суб’єктів, які зареєстровані в областях, віднесених до сфери повноважень різних міжрегіональних управлінь.

Запит на отримання відомостей з Єдиного реєстру підприємств може направлятися як в паперовій формі засобами поштового зв’язку, так і в електронній формі – засобами електронної пошти, за умови підписання із застосуванням електронного підпису.

«Відповідні запити опрацьовуються невідкладно в порядку черговості їх надходження. В середньому, інформаційні листи надаються протягом одного-двох робочих днів, в залежності від кількості запитів, які надійшли до відповідного органу. Таким чином, надання інформаційних листів з відомостями з Єдиного реєстру підприємств в умовах відсутності доступу до відповідного онлайн сервісу відбувається в максимально стислі строки та з можливістю направлення запитів та отримання інформаційних листів з відомостями з Єдиного реєстру підприємств засобами електронної пошти без необхідності фізичного відвідування відповідного органу юстиції», – йдеться в листі Мін’юсту.

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