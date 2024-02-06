У «Дії» не буде електронних повісток та виборів, але з’являться нові послуги, — Михайло Федоров

У «Дії» планують найближчим часом запустити онлайн-шлюб.

У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі телемарафону.

Натомість у лютому у "Дії" планується відкрити код.

"Це з точки зору відкритості, прозорості й технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у Дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - сказав голова Мінцифри.

Також він повідомив, що у "Дії" збираються в найближчий час запустити онлайн-шлюб.

"Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції", - розповів Федоров.

Також планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі".

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