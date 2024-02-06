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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Стеження за журналістами Bihus.Info, - міністр юстиції Денис Малюська вважає, що прокуратура теж має відреагувати

Але поки в Офісі Генпрокурора – жодної реакції, хоча саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів СБУ.

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У «Дії» не буде електронних повісток та виборів, але з’являться нові послуги, — Михайло Федоров

11:59, 6 лютого 2024
У «Дії» планують найближчим часом запустити онлайн-шлюб.
У «Дії» не буде електронних повісток та виборів, але з’являться нові послуги, — Михайло Федоров
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У Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі телемарафону.

Натомість  у лютому у "Дії" планується відкрити код.

"Це з точки зору відкритості, прозорості й технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у Дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія", - сказав голова Мінцифри. 

Також він повідомив, що у "Дії" збираються  в найближчий час запустити онлайн-шлюб.

"Можна буде просто одружитися в "Дії" по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції", - розповів Федоров. 

Також планується запустити кабінет пацієнта, "щоб люди могли швидко отримували інформацію коли записуються до лікаря, інформацію під час запису до лікаря, про рецепти і так далі".

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