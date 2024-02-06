Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у суді. Переогляд на придатність до військової служби чоловіків з інвалідністю ІІ та ІІІ груп. Заброньований – не значить маєш відстрочку. Зміни для військовозобов’язаних, які здійснюють догляд, опікунство та утримують родичів. До чого готуватися? Яких змін може зазнати право на відстрочку для опікунів, утримувачів та доглядальників? Чи нівелюється відстрочка по утримання за близькими родичами? Як зміниться право на звільнення для військових? Що необхідно зробити тим чоловікам призовного віку, які виїхали закордон аби не порушувати Закон? Кого більше не зможуть бронювати стратегічні підприємства?

Вже сьогодні ви отримаєте інструментарій дій та практичні рекомендації. Адже програма «Адвокат» на YouTube-каналі «Право ТВ» продовжує інформувати про права та обов’язки у військовий час. 6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Які проблеми можуть бути з його реалізацією? Як можуть змінитися права та обов’язки, тих військовозобов’язаних, хто має інвалідність? Як діяти тим, у кого право на відстрочку зникне? Як обмежуватимуть права військовозобов’язаних, які не стали на військовий облік та не оновили данні?»

Протягом ефіру журналіст Дар’я Мезенцева з адвокатом АО «Мережа права» Аллою Отрох обговорять такі тематики:

Переогляд чоловіків з інвалідністю ІІ та ІІІ груп на придатність до військової служби. Які корупційні ризики виникають? Чи не є це порушенням конституційних прав та міжнародних актів про захист осіб з інвалідністю? Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали закордон і не уточнили облікові дані можуть арештувати. Які наслідки матимуть такі дії, особливо для тих, хто закордоном? «Всі мають стати на військовий облік». Що це означає для чоловіків, хто ухиляється від мобілізації в Україні або навіть знаходиться на законних підставах закордоном, але не став на облік при виїзді? Чи можливо щодо таких громадян ввести кримінальну відповідальність? Судам можуть дати 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню. Чи реально втілити такі рішення? Заброньовані – не значить, що не мають права призвати. Як доказувати своє право на бронювання. Чому бронь дуже легко втратити, ще до отримання відстрочки? Як цьому запобігти? Розгляд рішень судів та практики, яка сформувалась, щодо отримання права на відстрочку на підставі догляду за особою з інвалідністю, щодо бронювання та інших обставин звільнення від служби. Також протягом прямого ефіру ви зможете ставити ваші питання. Долучайтеся!

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