В «Дії» не будет электронных повесток и выборов, но появятся новые услуги, — Михаил Федоров

В «Дії» планируют в ближайшее время запустить онлайн-брак.

В Едином портале государственных услуг "Дії" не планируется выдача повесток и проведение выборов. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

Но в феврале в "Дії" планируется открыть код.

"Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго работали. И в Дії будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает "Дія", - сказал глава Минцифры.

Также он сообщил, что в "Дії" собираются в ближайшее время запустить онлайн-брак.

"Можно будет просто жениться в "Дії" по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции", - рассказал Федоров.

Также планируется запустить кабинет пациента, "чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее".

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