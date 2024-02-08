У Тернополі суд покарав чоловіка, який проігнорував повістку та поїхав у Карпати

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації та засудив його на 3 роки позбавлення волі.

Фото: varta1.com.ua

У Тернополі підприємець отримав повістку, але проігнорував її, поїхавши у Карпати. Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

Зазначається, що чоловік 5 грудня 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. 7 грудня 2022 року він отримав бойову повістку та повинен був прийти до ТЦК для проходження навчання у ЗСУ, але ухилився.

Під час судового засідання чоловік заперечив провину та заявив, що не ухилився від служби у ЗСУ, а нібито поїхав у Львівську область і захворів.

«У нього з`явився сильний біль в поясниці. Зателефонувавши до свого сімейного лікаря, остання порадила йому звернутися за медичною допомогою за місцем перебування. Таким чином він звернувся для обстеження в Моршинський санаторій, де у нього було виявлено підозру на пієлонефрит», - йдеться у вироку.

Чоловік додав, що він боїться загибелі на фронті. Він також підтвердив, що знав про кримінальну справу за ухилення, а тому до ТЦК більше не приходив.

На суді сімейна лікарка пояснила, що підозрюваний справді до неї телефонував. Вона додала, що це сталось вперше за багато років. Чоловік сказав, що відпочиває у Карпатах і йому стало зле. Лікарка порадила випити таблетки. Згодом чоловік знову зателефонував до неї та попросив дати довідку про те, що він з нею спілкувався.

Суд визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації та засудив його на 3 роки позбавлення волі.

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